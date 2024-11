"Lo scudetto è un concetto lontano: non dico che sia impossibile, ma la squadra non è stata costruita per quello. Dobbiamo cercare di tornare in Champions. E in ogni caso sono convinto che possiamo vivere una stagione importante". E' quanto pensa il difensore centrale della Lazio, Mario Gila, intervistato da La Repubblica dopo l'ottimo avvio di campionato dei biancocelesti.