"Quella Coppa Italia del 2004-05 è un bellissimo ricordo perché è stato l’inizio di un ciclo vittorioso che ci ha portato a vincere quindici trofei, passando ovviamente dal magnifico anno 2010, quello del Triplete e poi della successiva vittoria nel Mondiale per club". Lo ha raccontato alla Gazzetta dello Sport Ivan Ramiro Cordoba, quella sera eccezionalmente capitano: "Oltre all’importanza per tutta la squadra, che finalmente veniva premiata con una vittoria dopo tanti anni di sacrifici, quella Coppa Italia ha un grandissimo valore personale. Significa molto per me perché ho avuto l’onore di riceverlo io, tra le mie mani, il trofeo perché in quella partita di ritorno avevo la fascia di capitano. Javier Zanetti aveva giocato all’andata regolarmente, ma quel giorno non c’era perché era stato convocato per partecipare alla Confederations Cup con l’Argentina".