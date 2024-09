Per Paolo Condò, la Nazionale italiana ieri sera, al Parco dei Principi, ha confezionato "non soltanto la migliore delle sue prestazioni in un anno, ma pure una vittoria di grande significato e prestigio" battendo la Francia 3-1. L'impresa, nell'analisi per La Repubblica del giornalista, è stata costruita posando la prima pietra grazie 'alla spavalderia' di Calafiori, Tonali e Dimarco, che ha dato lo slancio ai compagni. Compreso Davide Frattesi, autore del sorpasso grazie alla sua "capacità di cacciare il pallone".