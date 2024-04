Tempo di bilanci per le italiane impegnate in Europa. Paolo Condò affida i suoi pensieri alle colonne di Repubblica sottolineando che "gira e rigira il rimpianto europeo serio resta l'uscita prematura dell'Inter, dovuta ai peccati nel confronto con l'Atletico ma anche, e prima, all'incapacità di vincere il girone per godere di un sorteggio più semplice. L'Inter si è lasciata sopravanzare dalla Real Sociedad, che una volta agli ottavi è durata come un gatto in tangenziale, perché preoccupata di non sprecare energie in campionato: lo scudetto della seconda stella era l'obiettivo prioritario, d'accordo, ma il distacco accumulato ci dice che c'è stato un surplus di prudenza".