Paolo Condò interviene oggi su La Repubblica con un pezzo sugli addii degli allenatori in Serie A dopo aver vinto lo scudetto. "Semplificando, negli ultimi cinque anni due campioni d’Italia sono stati cacciati, uno si è dimesso per divergenze di mercato e un altro se ne è andato per frizioni caratteriali. Prese tutte assieme sono storie che raccontano il campionato più stressato del mondo, e una volta non era così.

Nei diciotto anni precedenti era successo soltanto tre volte, e due — Conte dalla Juve nel 2014, Mourinho dall’Inter nel 2010 — erano state dimissioni. Roberto Mancini, invece, nel 2008 era stato esonerato da Moratti in favore di Mou malgrado lo scudetto appena vinto".