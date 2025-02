Paolo Condò esprime un giudizio sulla prova di ieri dei nerazzurri al Franchi attraverso le pagine del Corriere della Sera. "L’Inter peggiore della stagione gioca come se fosse annoiata da se stessa, una crisi di rigetto improvvisa e devastante che ne tocca la classifica e rischia di avere effetti pure sul morale perché ieri non c’è stata reazione, né ribellione e nemmeno un’attiva disperazione. Un’accettazione quasi ineluttabile della sconfitta da parte di una squadra ferma, smarrita in un reticolo di passaggi orizzontali o all’indietro perché incapace di trovare un’idea alternativa allo sfruttamento delle fasce, bloccate da Palladino".

Secondo Condò, "l’Inter deve respirare e riprendere a divertirsi, perché questo grigio k.o. esce dal nulla — la serie dal derby d’andata a ieri è stata solida ovunque tranne che a Riad — ma se incrocia una vittoria del Napoli sull’Udinese domenica, la porterà lunedì a riaffrontare la Fiorentina partendo da -6. Sul proprio servizio, ma quasi un match point contro".