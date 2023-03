Il 'punto' del lunedì calcistico firmato da Paolo Condò per La Repubblica si chiude con un flash sul derby d'Italia: "La Juve a San Siro ha tenuto il controllo per gran parte di gara, rischiando (poco) solo nei minuti conclusivi. Inzaghi non ha riscosso niente di che dai recuperi che ha tentato: Brozovic, Dumfries, Correa. Ma il ritmo di aprile sarà tremendo, considerando anche la Coppa Italia. Per reggerlo l’Inter ha bisogno di allargare al massimo il suo organico. Skriniar compreso".