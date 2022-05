Paolo Condò evidenzia nel suo editoriale per La Repubblica i meriti dell' Inter al secondo alloro stagionale. "Ribadisce la bontà dell’annata interista, partita con poderosi tagli all’organico e arrivata con risultati concreti, una porta sullo scudetto non ancora sprangata e persino un piccolo rimpianto europeo - si legge -. L’Inter solleva una coppa Italia che toglie ogni dubbio residuo — certo non nostro — sul diritto di Simone Inzaghi a proseguire l’avventura nerazzurra. Se possibile senza la temuta cessione “pesante” e con un organico arricchito, perché la leadership sulle partite abituale nella fase ascendente della stagione si è ridotta a primavera, quando il contributo delle seconde linee diventa più prezioso".

Poi un consiglio riguardo all'organico, prima ancora di guardare al mercato. "Dando per scontata la necessità di rinnovare il contratto di Ivan Perisic, occorre che Inzaghi inserisca a pieno titolo fra i titolari un crack come Gosens. A costo di cambiargli ruolo: non esiste che un simile rinforzo, in carenza poi di rimpiazzi adeguati, ammuffisca in panchina".