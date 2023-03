Tra le 'delusioni' del campionato c'è ovviamente l'Inter, ch domani si troverà di fronte al paradosso di un quarto di finale di Champions a portata di mano senza mai essere stata davvero in corsa per il titolo in Italia: "Sono rimaste in quattro per tre posti, è verosimile che almeno le milanesi si sentano certe del traguardo minimo (non lo sono, ma all’inconscio calcistico non si comanda, quasi come all’amor) - aggiunge il giornalista -. Viene da lì la magra dell’Inter con lo Spezia: domina per inerzia salvo sciogliersi sotto porta, dove occorrerebbe un po’ di veleno, e finisce per perdere. Occasione per il Milan, che stasera affronta la Salernitana con l’obiettivo di tornare al secondo posto. La sua missione europea è già riuscita, quella dell’Inter andrà in onda domani, e siamo pronti al paradosso di una squadra perennemente sotto processo (con dei motivi, sia chiaro) che si guadagna un posto fra le prime otto d’Europa. Se Inzaghi reggerà a Oporto nella situazione a lui congeniale — il dentro o fuori — e il Napoli mercoledì non farà scherzi, l’Italia tornerà al livello del 2006: non nel senso di Mondiale, ma di tre squadre nei quarti di Champions. Impensabile a inizio stagione".