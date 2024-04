Paolo Condò analizza la giornata di campionato appena conclusa su La Repubblica, ma lancia anche uno sguardo verso il prossimo turno. Nel quale ci sarà la stracittadina a Milano. Questo il pensiero del giornalista:

"Il derby di lunedì non metterà in palio tanto lo scudetto — se non lo vince lì, con i tre punti, l’Inter lo farà comunque suo — ma la distanza psicologica fra le milanesi alla partenza del prossimo campionato. Naturalmente non ci sfugge quanto sia improprio legare la sorte di un allenatore a una singola partita, ma qui la storia è un po’ diversa, si parla di una serie ed è in ballo il match più prezioso per i tifosi. Lunedì Stefano Pioli correrà un grande pericolo, ma avrà anche in mano una grande opportunità".