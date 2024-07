"Thiago? Abbiamo fatto il supercorso a Coverciano insieme e ogni tanto lo sento, ci scriviamo per i complimenti. Dunque scrivo molto più spesso io a lui...". Così Cristian Chivu, ex compagno di Thiago Motta per due anni e mezzo nell'Inter, parla alla Gazzetta dello Sport.

Thiago è un buon esempio di allenatore giovane a cui è stata data fiducia.

"In Italia ha avuto subito una grande opportunità con il Genoa e l'ha sfruttata bene, come ha fatto poi anche con lo Spezia e il Bologna, trovando la dimensione giusta per portare le sue idee e la sua visione del calcio".

Immaginava sarebbe diventato un allenatore, e così?

"Vedevo un giocatore con le idee chiare nel capire la semplicità del calcio moderno. Nelle cose semplici trovava il modo giusto per fare cose concrete che servivano alla squadra. E mi chiedevo: come ha potuto il Barcellona rinunciare a uno così?".

La Juve sembra molto attiva sul mercato, l'Inter lo è già stata a gennaio: con Thiago la Juve può ridurre il distacco della scorsa stagione?

"La Juve sta facendo cose importanti per vedere se è possibile. L'Inter è davanti a tutte, non sarà facile, però la Juve mi sembra l'unica che prova davvero ad avvicinarsi. Almeno per ora".