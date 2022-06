Tuttosport propone oggi una lunga intervista a Charlie Stillitano, dirigente sportivo attualmente presidente di Relevent Sports, la società che ospita la International Champions Cup. In passato è stato uno dei grandi promotori del calcio negli Stati Uniti e nella MLS. Tifoso del Milan. "Noi supporters rossoneri, mi ci metto anch’io, avevamo sofferto tantissimo negli ultimi anni vedendo vincere gli altri mentre noi faticavamo - dice -. Ma da quando Elliot è diventato azionista di maggioranza del club rossonero, qui avevamo capito che potesse “essere il nostro momento”. Adesso ci sono delle opportunità davvero incredibili per la Serie A proprio qui, negli Stati Uniti. Il prossimo anno, durante la pre-season, proveremo a organizzare un torneo prestigioso con almeno quattro squadre italiane. Qui un Milan-Inter, un Milan-Juve farebbe sempre il sold out e creerebbe tanto entusiasmo. Speriamo di portare di nuovo qui la finale di Supercoppa Italiana".