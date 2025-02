"Trovo tanta difformità tra Var e arbitri, situazioni clamorose, che a volte viene da dare ragione a chi come il mio amico Gasperini avanza dei dubbi su chi ha in mano la direzione della partita". Così Graziano Cesari in un'intervista oggi a Tuttosport.

"Non è tanto un discorso da Var sì o Var no, ormai indietro non si può più tornare - prosegue Cesari - Ormai si presta a troppe interpretazioni così diventa difficile da capire e comprendere o da far comprendere ai tifosi, ma anche agli stessi addetti ai lavori. L’interpretazione che si dà non è più quella originale, si è dimenticata la frase dell’ “evidente errore”. Così facendo il Var diventa una moviola e lo dico da ex arbitro, ma anche da moviolista quale sono adesso per le televisioni con cui collaboro".