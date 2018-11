Samir Handanoviuc resta una certezza, ma l'Inter ha già cominciato da tempo a guardarsi in giro alla ricerca di un portiere per il futuro. Tra i primi nomi seguiti con interesse ci'è ovviamente quello di Ionut Radu, ex canterano nerazzurro e venduto al Genoa per 8,5 milioni. Come spiega il Corriere dello Sport, in corso Vittorio Emanuele, dove è ben conosciuto, sono convinti che si farà e che si tratta solo di aspettare. Altri due prospetti sono segnati in rosso sul taccuino di Ausilio: "Uno, peraltro, è una vera occasione e andrebbe presa al volo. Già perché Areola, portiere 25enne del Paris Saint Germain, è in scadenza di contratto - si legge -. E’ vero, probabilmente, alla fine rinnoverà, ma davanti ad un’offerta giusta e, ovviamente, al posto da titolare (al Psg ci sarà Buffon anche l’anno prossimo), avrebbe potuto vacillare. Per Cragno, invece, numero uno del Cagliari, e ormai nel giro della nazionale maggiore, non ci sarebbe la stessa fretta, ma è comunque in rampa di lancio e non si potrebbe certo fargli aspettare che Handanovic cominci a perdere qualche colpo".