"Se Icardi non volerà a Singapore, sull’aereo salirà invece il Ninja che su Instagram ha preso in giro Barella per il taglio di capelli in una vecchia foto nella quale posavano insieme". Radja Nainggolan ieri ha svolto anche le esercitazioni tattiche con i compagni ed è caricato dall’affetto dei tifosi. E allora il Corriere dello Sport prova a immaginare un nuovo scenario per il belga: "L’arrivo di Barella e di Vecino (entrambi partiranno per la tournée) restringerà i suoi margini di manovra, ma intanto, dopo che domenica era considerato un “indesiderato” al pari di Maurito, adesso su di lui è in netto vantaggio".

VIDEO - NERAZZURRI AL LAVORO A LUGANO, LE IMMAGINI DALL’ALLENAMENTO