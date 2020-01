"A centrocampo, invece, a meno di una sorpresa clamorosa, dopo Eriksen non ci sarà un altro colpo per due motivi. Il primo: per Vecino sono arrivate solo proposte di prestito con diritto di riscatto e non di acquisto a titolo definitivo. Il secondo: trovare un giocatore più pronto dell’uruguaiano per sostituirlo non sarebbe stato facile. Kucka era una soluzione e in più sono stati valutati alcuni profili all’estero (soprattutto in Premier), ma alla fine Conte e la dirigenza hanno convenuto di non rischiare. E così il tecnico, sia lunedì sia ieri, ha parlato con Matias per chiarire le incomprensioni del passato e per reinserirlo nel progetto. Stasera sarà subito titolare". Lo scrive il Corriere dello Sport.