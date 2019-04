L'Inter e la Roma. Ma occhio al Bayern Monaco. Secondo il Corriere dello Sport, il club bavarese avrebbe messo nel mirino Antonio Conte, entrando in concorrenza con i due club italiani che più di altri starebbero pensando all'ex c.t. azzurro. "Dopo un anno sabbatico nella prossima stagione vuole tornare ad allenare. Lo cercano in molti, in pochissimi possono permetterselo - si legge -. Conte esige una squadra competitiva, ingaggio all’altezza di quello che aveva a Londra. L’allenatore ha varie soluzioni sul tavolo: la più concreta è il Bayern Monaco. In Italia c’è un discorso aperto con l’Inter, anche se ieri Beppe Marotta ha assicurato che il club andrà avanti con Spalletti. Ma da qui alla fine della stagione possono cambiare tante cose, anche se il tecnico di Certaldo tra tante inquietudini ha la possibilità di migliorare il rendimento dello scorso anno, passando dal quarto al terzo posto".

E la Roma? "I sondaggi fatti non hanno dato l’esito sperato. Conte infatti non ha detto sì, ma non ha nemmeno chiuso la porta davanti alla proposta della Roma. In questo periodo l’allenatore ascolta e prende tempo con tutti. Ritiene di poter ambire a club di primissima fascia in Europa per proseguire il suo percorso di allenatore vincente. Preferisce aspettare e capire se magari si aprono nuovi scenari in giro per l’Europa", spiega il Corsport.

