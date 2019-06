Ma davvero Mauro Icardi potrebbe chiedere a Wanda Nara di fare un passo indietro? "Praticamente impossibile, avendo ribadito in più di un’occasione di avere totale fiducia nella consorte - assicura il Corriere dello Sport -. Il suo orgoglio gli impedirebbe di fare dietro-front. Quindi, a meno che non sia Wanda a compiere un passo indietro, nulla cambierà nella dinamica dei rapporti. E, infatti, quanto prima, probabilmente la prossima settimana, Marotta incontrerà la signora Icardi per ribadirle ciò che ormai è di dominio pubblico da settimane, ovvero che per Maurito, nell’Inter, non c’è più posto, sottolineando che non è una questione tecnica, ma ambientale. E, per intendersi, nulla cambierebbe se lei dovesse rinunciare alla procura. Basterà Marotta? Difficile, tenuto conto che la coppia, strategicamente, non recede dal proposito di rimanere, manifestato. E allora, nel caso, dopo l’ad nerazzurro, ci penserà Conte. Lui, infatti, è ancora più convinto di avere gli argomenti giusti per sbloccare la situazione".

VIDEO - DOPPIETTA DI LAUTARO NELLO SHOW DI MESSI AL NICARAGUA: 5-1