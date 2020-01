Inter pronta al rilancio per Marcos Acuña? In Portogallo ne sono convinti, meno in Italia. In particolare, ecco quanto riferisce il Corriere dello Sport: "Difficile che l'Inter arrivi ai 20 milioni richiesti dallo Sporting Lisbona. Il club nerazzurro, peraltro, punta comunque al prestito, non certo a un acquisto a titolo definitivo. Ecco perché, al di là del (quasi) irraggiungibile Marcos Alonso e dell’opzione Darmian, è probabile che sulle scrivanie di Marotta e Ausilio ci sia il file di un Mister X".