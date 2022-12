"Un piccolo passo indietro, peraltro ampiamente atteso, della Procura di Torino. Naturalmente non sull’impianto di accuse che vede la Juventus e 12 persone (tra cui i dimissionari Agnelli - presidente -, Nedved - vicepresidente - e Maurizio Arrivabene - amministratore delegato) indagate con capi d’imputazione che vanno dalla manipolazione del mercato all’ostacolo dell’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza, passando per le false comunicazioni sociali di società quotata in Borsa e l’emissione di false fatturazioni. Il piccolo passo indietro riguarda piuttosto le misure cautelari (dal sequestro preventivo di circa 437mila euro dalle casse bianconere in relazione a una presunta dichiarazione fiscale fraudolenta sino agli arresti domiciliari per Agnelli) chieste dai pm e già rigettate a ottobre dal gip Ludovico Morello, in mancanza del rischio di reiterazione dei reati, perché risalenti a un periodo particolare e irripetibile (l’emergenza Covid)". Lo spiega oggi la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la motivazione principale del passo indietro risieda nel fatto che l'intero Cda si sia dimesso lo scorso 28 novembre.