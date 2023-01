Nel giudizio sull'operato di Maresca durante Milan-Inter, Paolo Casarin torna su una vecchia discussione riguardanti le esultanze dopo un gol. "Lautaro segna il terzo gol e si toglie la maglia. Ammonito: che tristezza questi provvedimenti disciplinari per attimi di felicità", scrive sul Corriere della Sera.

Per il resto, "Maresca non sempre legge il gioco in anticipo, ma l’intenzione di servire con equità tecnica le due squadre è chiara".