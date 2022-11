Paolo Casarin è autore oggi di un excursus riguardo alla situazione degli arbitri. L'ex fischietto sottolinea una delle grandi differenze tra quando era in attività e oggi. Quando mi ritrovai in serie A, l’arbitraggio era già orientato verso un servizio per il calcio e la televisione scopriva una realtà arbitrale umana e con errori certi - scrive Casarin sul Corriere della Sera -. In questi ultimi anni, purtroppo, la Fifa ha tentato di rendere oggettivo il fallo di gioco, soprattutto in area di rigore, adottando valutazioni tecnologiche al posto di quelle umane dell’arbitro. Con la presunzione che l’uomo potesse disporre della tecnologia, come mezzo proprio. Il filosofo Umberto Galimberti, in Psiche e Techne, ricorda «che la tecnica non salva e non svela verità: la tecnica funziona». L’arbitro da maestro libero diventerà un funzionario ubbidiente".