"Frattesi aveva l’ambizione di andare in un grande club ma non ha espresso preferenze. La Juve è stata una delle prime a interessarsi ma poi, per strategia o per altre scelte, non ha affondato il colpo. C’erano altri club, dall’Inter al Napoli che ci ha provato non poco, e il giocatore ha fatto la sua scelta". Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, racconta la scelta della società e del centrocampista passato in estate all'Inter in un'intervista a Tuttosport.

Nella stessa intervista il dirigente parla anche del futuro di Pinamonti dopo una stagione complicata. "E' giovane, un ‘99, e un club che punta sugli italiani come il nostro crede nelle sue qualità - dice - L’anno scorso ha sofferto un poco l’ambientamento, ma siamo convinti che questo sarà il suo anno e che sarà uno dei candidati per il ruolo di centravanti in Nazionale".

Una chiosa anche sul campionato e sulla Juve che secondo il dirigente può essere "la vera anti-Inter".