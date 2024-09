"Hanno cambiato mezza squadra in estate e pure la filosofia di gioco: ergo serve tempo per arrivare al top, anche se la Juventus ha il potenziale per puntare allo scudetto. La favorita, però, resta l’Inter". Così Stefano Capozucca, in passato dirigente del Genoa, parla a Tuttosport di Thiago Motta e della sua esperienza sulla panchina bianconera.