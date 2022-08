Fabio Capello parla a La Gazzetta dello Sport delle possibilità del Milan di conquistare nuovamente lo scudetto. "Ripetersi è possibile, ma il quadro è cambiato. Il Milan sta lavorando per rinforzarsi ma lo hanno fatto anche le altre, sarà una lotta aperta con Inter, Juventus, Napoli e Roma. Cinque sorelle attrezzate per arrivare in fondo, con allenatori che hanno vinto, che spettacolo".