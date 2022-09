Fabio Capello , sulle colonne di SportWeek , dà i voti del mercato delle squadre italiane: " A livello di nomi la regina è stata la Juventus . Ha fatto un mercato da 9 con Di Maria, Pogba, Paredes, tutti campioni che le altre squadre non hanno. Bremer è meglio di de Ligt a livello difensivo. La Juve ha investito sulla qualità, recuperando il gap su Inter e Milan: senza i nuovi è già tra le prime, mentre le altre hanno perso punti quando hanno cominciato a fare turnover. Mourinho con 7-8 milioni ha fatto un mercato da Scudetto, appena sotto la Juve".

La favorita per il titolo?

"Resta l'Inter, anche se ha perso Perisic e ha Lukaku infortunato. Il belga è il colpo di mercato dell'estate. Il Milan ha fatto uno sforzo importante per De Ketelaere, che confesso di non conoscere. Il Napoli ha sostituito i partenti con buonissime alternative. Anche la Lazio sarà da tenere d'occhio".