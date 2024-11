Milan-Juve alla ripresa del campionato e alla Gazzetta dello Sport ne parla Fabio Capello in qualità di doppio ex. Ma non solo. Rossoneri e bianconeri sono attardati rispetto soprattutto a Inter e Napoli.

Chi si gioca di più nel big match in programma alla ripresa?

"Il Milan. Chi esce sconfitto rischia di perdere anche l’ultimo treno per lo scudetto. Vale per tutti, soprattutto per Fonseca. La Juventus è ancora imbattuta e dovesse vincere a San Siro lancerebbe un segnale forte a tutto il campionato. La classifica davanti è corta. Potenzialmente, per rosa e esperienza, la favorita resta l’Inter".

Fonseca e Motta sono alla prima stagione con Milan e Juventus: chi è più avanti nel progetto?

"Milan e Juventus sono ancora due squadre in laboratorio. La squadra di Fonseca sembrava sbocciata al Bernabeu, poi a Cagliari è tornata indietro. Segna molto, ma subisce troppo. Thiago Motta ha la miglior difesa della Serie A e pian piano sta iniziando a trovare più gol. A San Siro mi aspetto che la Juventus gestisca gioco e possesso aspettando il momento giusto per sorprendere la difesa alta dei rossoneri con Vlahovic o con gli inserimenti di Koopmeiners. I bianconeri sono reduci da un derby dominato: ho visto la miglior Juve di stagione contro il Torino. A Fonseca per vincere servirà un Milan stile Bernabeu, più coperto e attento in fase difensiva".

La Juve ha urgenza sul mercato per i ko in difesa: Skriniar?

"Con lui la Juve andrebbe sul sicuro: ha giocato nell’Inter, conosce le pressioni della Serie A e dei top club. Nel Psg gioca poco, penso che sarebbe contento anche Skriniar di tornare in Italia".