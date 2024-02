"Mio figlio minore fa lo scout. Tanti anni fa mi parlò in termini entusiastici di Pavard, come tra l’altro da poco ha fatto di Bisseck. Per me il francese è uno dei più forti difensori del mondo. L’Inter non l’ha pagato poco, ma nemmeno per quello che vale. A livello di cartellino il suo prezzo è molto superiore a quanto sborsato dai nerazzurri per farlo arrivare a Milano". Parola di Dario Canovi, storico dirigente sportivo intervistato sulle colonne di Tuttosport.

Quel “Dove sono io aumentano i ricavi e vengono vinti i trofei” pronunciato lo scorso anno da Inzaghi, è realtà.

"C’è la sua mano, ma sicuramente anche l’intuito di Ausilio e Marotta, visto che molti calciatori sono stati presi a parametro zero o a costi molto bassi".

Effetto Inzaghi e non solo.

"Assolutamente. Molti giocatori sono arrivati da svincolati. E oggi valgono molto, ma molto di più di quanto sono stati pagati".

Cosa pensa del tecnico piacentino?

"È una persona molto seria e un allenatore concreto. Una sua grande qualità è che è migliorato e continua a migliorare, questo significa intelligenza. Una volta Cerezo mi disse: “Vorrei finire di giocare il giorno in cui finirò di imparare”. Credo che Inzaghi ragioni in questa maniera. Si impara sempre, da chiunque, anche da chi è meno bravo di te. Simone ha imparato dai suoi errori, ne ha tratto i giusti insegnamenti".

Vale lo stesso per Marotta e Ausilio, che oggi fanno di necessità virtù e hanno costruito con poco un’Inter da finale di Champions?

"Io sono sempre stato un loro ammiratore. Sono tra i dirigenti più bravi a livello internazionale. Marotta sta replicando i grandi risultati ottenuti con la Juventus. Ha grandi capacità organizzative e difficilmente commette errori, anche di immagine. È sempre la persona giusta al posto giusto. Ausilio ha sempre trovato calciatori validi. Prese Motta dal Genoa per 10 milioni, allora una cifra irrisoria per il valore di Thiago".