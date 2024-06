"Ci sarà il Napoli con Antonio Conte, la Juventus di Thiago Motta che si rinforzerà, senza dimenticare l’Inter che è ancora la più forte. E le altre. Insomma non sarà così facile riuscire ad arrivare a vincere". Così Vincent Candela commenta dalle colonne di Tuttosport l'arrivo ormai certo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan.

"Con tutto il rispetto per Fonseca, il Milan merita un allenatore come Antonio Conte. Il livello deve essere quello, un livello alto quando si parla di certi club. Il Milan è una squadra che merita allenatori che hanno vinto qualcosa in più in carriera...".