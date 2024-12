Sulle pagine di Tuttosport arriva la moviola di Cagliari-Inter da parte di Gianpaolo Calvarese che promuove l'operato di Daniele Doveri. "Cagliari-Inter si rivela troppo facile per impensierirlo, lui la porta avanti alla sua maniera: fischiando poco e ammonendo ancora meno, scelte su cui mi trova d'accordo.

La soglia del fallo è altissima, e la mantiene tale in maniera equilibrata e bipartisan. Nel primo tempo leggere proteste di Lautaro per un corpo a corpo in area con Mina; con tatto lieve, giusto non fischiare, a maggior ragione alla luce della soglia adottata. Doveri lascia ai giocatori la licenza di bisticciare purché restino nei limiti (vedi Thuram-Mina o Lautaro-Mina). I fatti gli danno ragione, riesce sempre a sedare gli animi: terminerà il match senza sanzioni disciplinari".

"Poco prima dello 0-1, silent check per un possibile mani da rigore di Wieteska: il pallone schizza da pochi metri in maniera inaspettata; il braccio è in posizione naturale, quando si rende conto dell'arrivo del pallone ritrae l'arto fino ad averlo quasi aderente al corpo. Niente penalty. Netto il rigore per l'Inter nel finale: lo stesso Wieteska alza il braccio in maniera innaturale, altissimo e sopra alla testa, per contendere il pallone", spiega l'ex arbitro.