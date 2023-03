Dopo il successo di pubblico per Roma-Barcellona in Champions League, la presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani, esprime la propria felicità. "Il professionismo non è un punto di arrivo ma di partenza - dice - Il primo bilancio dopo un anno dalla riforma è positivo. Il cambio di passo si è avuto nel 2015 con l’obbligatorietà da parte dei club maschili di sviluppare un settore giovanile femminile. Con le poule scudetto e salvezza, adesso in corso, sono cresciuti interesse e appetibilità.