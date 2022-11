Gigi Buffon è intervenuto questa mattina a Radio Rai parlando di diversi temi, dal Mondiale al campionato di Serie A. "La Juve, quando ripartirà il campionato, sarà da tenere d'occhio - dice -. Con la rosa al completo può fare paura.

Ora parlare di rimonta in campionato mi sembra fuori luogo perché devono accadere due cose: una anche credibile, cioè una continuità rispetto agli ultimi risultati dei bianconeri; l'altra è che il Napoli si inceppi e vedendo quello di questi 4-5 mesi sembra una macchina perfetta. E' chiaro che l'abitudine a vincere e stare in certe posizioni può giocare un ruolo fondamentale, ma credo che quest'anno in Spalletti, nei ragazzi e nella piazza ci sia una felicità e una consapevolezza di essere forti, che altre volte non ho visto".