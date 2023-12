I problemi della difesa del Napoli vengono analizzati oggi sulla Gazzetta dello Sport da Bruscolotti, grande ex azzurro. "Si concede troppa libertà agli avversari, come se mancasse una conoscenza base del calcio. Natan perde troppe volte l’attaccante, bada solo all’anticipo. La palla va cercata ma non va guardata senza curarsi del resto. È un modo di fare che ai miei tempi non esisteva ed è un aspetto su cui intervenire. A Madrid il Napoli avrebbe anche potuto vincere se fosse stato più concentrato".

Ma c'è una ricetta per migliorare? "Registrando le marcature, ragionando uomo contro uomo. Non penso sia una questione di mentalità, serve più applicazione", spiega l'ex Napoli.