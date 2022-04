Liam Brady è stato sia interista che juventino e, in vista del Derby d'Italia, la Gazzetta dello Sport lo ha interpellato proprio per parlare della grande sfida di domenica sera. Nel 1982, la Juve a tre partite dalla fine gli disse che non lo avrebbe confermato per la stagione successiva ma lui, professionale come mai, segnò il rigore decisivo per lo scudetto.

Al suo posto arrivò Platini, non male come sostituto. La Juve avrà ragione come quella volta?

"Io capisco la Juve, ha un progetto per una nuova squadra e non credo sia stata ingiusta con Dybala. Ai miei tempi invece...".

Si era ripromesso di non calciare più i rigori, ma poi su decisivo dagli 11 metri proprio all'ultima giornata. Dybala, nella stessa situazione, che dovrebbe fare?

"Accettare, calciare, segnare. Faccia vedere che è un campione e un professionista".

Come vede Juve e Inter, due delle sue ex squadre?

"Bene, sono squadre forti, anche se mi sembra che il Milan ora abbia il 50% di possibilità di vincere lo scudetto. Più di tutte. Però mi fa piacere vedere il Napoli là davanti e non date la Juve per battuta".