Alla Gazzetta dello Sport parla Oliver Bierhoff, che mostra fiducia per la sua Germania ma non sottovaluta l'Italia di Spalletti.

L'Italia si trova in uno stato di grazia, dopo il primo successo in rimonta. Più rischi o vantaggi?

"Può essere una spinta in più basta che non ti faccia pensare di essere già arrivato. L'entusiasmo dopo la vittoria iniziale all'Italia può fare meno male che alla Germania".

Perché?

"Perché i tedeschi possono pensare che tutte le partite siano così semplici, mentre il successo italiano è stato più sofferto, elaborato e importante per l'ambiente".

Cosa le è piaciuto di più dell'Italia?

"Nonostante il gol iniziale dell'Albania, non ha perso la sua linea, ha reagito bene continuando con il suo modo di giocare. Questo comportamento è stato fondamentale, anche se nello stesso modo si è visto, come anche per l'Inghilterra, che c'era un po' il timore di fallire e di non gestire sempre la partita. Gli azzurri devono vivere il torneo con questo morale e questa unità".

"Perché a livello di fuoriclasse puri, alcune nazionali sono più attrezzate. Spalletti ha un gioco strutturato, molto ordinato, disciplinato. Deve continuare così".

La Germania l'ha sorpresa?

"No, me l'aspettavo così. Prima della partita avevo pronosticato un 3-0, la Scozia mi ha deluso però si vede la Germania è molto carica e davanti ha una qualità incredibile".