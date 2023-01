E' la difesa uno dei punti di forza della Juventus che sta risalendo la china dopo un difficile inizio. "Negli anni è capitato fossimo la miglior difesa, vedi la stagione ’97-98. Noi marcavamo a uomo, oggi alcune squadre sono tornate a farlo", ricorda Beppe Bergomi parlando della sua Inter . " Bremer? L’Inter lo aveva scelto, poi per dinamiche di mercato è andata su altre situazioni. È uno forte e rapido, che si trova benissimo nella difesa a tre. Quando le cose non vanno bene, i nuovi fanno fatica e i giudizi sono affrettati. Bremer è un ottimo calciatore".

Per la corsa scudetto, secondo lo "Zio", "ci sono quattro squadre. I nerazzurri sono quelli più in difficoltà, a 10 punti dal primato e con tre squadre davanti. Poi Napoli-Juve di venerdì sarà una partita importante, non decisiva. Qualora dovessero vincere i padroni di casa sarebbe comunque un passo avanti importanti".