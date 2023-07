Ieri la triste notizia della morte di Luisito Suarez. Gianfranco Bedin, altro eroe della Grande Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport proprio per ricordare il suo compagno di squadra. "Non ha sofferto perché durante il ricovero al Niguarda, determinato da un malore accusato di rientro da un tampone fatto in questo ospedale, ha perso conoscenza. Nel corso di questa ultima fase di torpore, iniziata venerdì, c’è stato un momento in cui al figlio, accorso dalla Spagna, e a Daniela, una brasiliana diventata una sorta di figlia adottiva, è parso che Luisito avesse ritrovato lucidità e ha commentato con movimenti del volto e degli occhi le loro parole: stavano dicendo che aveva dato e ricevuto tanto amore. E lui ha annuito".

Come nacque il vostro rapporto speciale?

«Quando venni aggregato alla prima squadra, alla Pinetina mi avvicinai a Luis dandogli del “lei” e chiedendogli se potevo portargli il borsone nello spogliatoio. Un gesto naturale per i nostri tempi: lui era il Pallone d’oro. Inevitabile per me essere in soggezione... Luisito negli anni successivi mi prendeva in giro: “Bedo, ti ricordi quando mi portavi la sacca…”».

Un aneddoto?

«Herrera era maniaco della dieta, ma Luisito riuscì più volte a portarsi in camera, infilandolo sotto la tuta, un vinello da me prodotto e da sorseggiare insieme con pane e salame. Strizzandomi l’occhio mi faceva: “Oh, il mister non deve scoprirlo”. Io però capii che il Mago se n’era accorto, ma faceva finta di niente: in fondo era stato Helenio a convincere Angelo Moratti a investire una cifra record per portar via Luisito da Barcellona».

A chi non l’ha visto in azione cosa può dire?

«Gli anni Sessanta sono stati caratterizzati da Suarez e Gianni Rivera. Impareggiabili inventori di gioco, stilosi, elegantissimi. Luisito correva di più di Gianni, anzi correva pure più di me».