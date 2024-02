Andrea Barzagli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, anticipa i temi della Champions che riparte oggi con gli ottavi di finale: in campo City e Real, due delle candidate alla vittoria finale.

Barzagli, sono queste le favorite?

"Sono tra le favorite, le due principali. Almeno sulla carta. Una, il Real Madrid, anche solo per il suo palmares, per il peso della sua storia: sa come vincere. L’altra, il Manchester City, fresco della vittoria dell’anno scorso. Anche se in Champions non è mai facile ripetersi, ci è riuscito guarda caso solo il Real negli ultimi anni: le partite si accumulano, bisogna star bene tra andata e ritorno, e a volte la Champions sa essere episodica, non sempre vanno avanti le più forti, quelle con i giocatori migliori. E poi ogni anno c’è una squadra rivelazione, una meno favorita che va avanti".

Le altre grandi d’Europa invece non attraversano un grande momento. Soprattutto il Bayern e il Barcellona, avversarie di Lazio e Napoli. Sta benissimo invece l’Inter che affronta l’Atletico.

"I nerazzurri stanno attraversando un grande momento, fanno grandi numeri in Italia e hanno grande fiducia dall’anno scorso. Trova un Atletico diverso da quello che conoscevamo, ora concede di più ma ha qualità, prova a giocare. Morata e Griezmann sono una gran coppia, l’eventuale assenza di Alvaro peserà. Il Metropolitano è ambiente caldo, ma lo sarà pure San Siro: per me, Inter favorita".

Tanto da arrivare in fondo?

"Nella scorsa stagione l’Inter non ha dovuto affrontare grandissime avversarie, però poi in finale se l’è giocata con il City, che grandissima lo è, e l’ha messo in difficoltà. In questo momento Inzaghi ha tutti i giocatori che sono al massimo del loro splendore, l’esperienza che hanno fatto nella scorsa Champions e nel girone è importante. Se non la metto tra le favorite è perché le favorite sono quelle due...".