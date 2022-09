Come giudica il Milan che esce da questa campagna acquisti?

"La società si è mossa dove c’era bisogno di rinforzare la rosa. Dirigenti e allenatore sono sempre stati in sintonia, la rosa è migliorata e questo era l’obiettivo. Abbiamo la possibilità di esser protagonisti come un anno fa".

In Champions l’obiettivo minimo sono gli ottavi?

"E’ stato un buon sorteggio. E comunque il Milan deve sempre pensare al meglio. Anche l’anno scorso nel girone di ferro eravamo convinti di fare bella figura, è un’esperienza che ci aiuterà a esprimerci al meglio".

Come vorrebbe che finisse il derby? Risultato e marcatore.

"No, per carità, lo sapete che queste cose non si chiedono…".