Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Salvatore Bagni ammette di tifare Napoli per il titolo e dice la sua sulla corsa al vertice in questa stagione: "Sono un grande tifoso azzurro e mi auguro che la gente di Napoli possa divertirsi col pallone. E quest’anno le cose sono decisamente differenti. La squadra azzurra esprime un calcio di assoluto livello internazionale".

Se vince a Bergamo sarà scudetto?

"Vado oltre. Può anche capitare che contro l’Atalanta gli azzurri non vincano. Ma cambia poco. Alla fine saranno primi perché sono più forti nella testa oltre che nel modo di stare in campo. Pure a Liverpool ho goduto a vedere come Spalletti fa giocare la squadra. Senza paura, senza mai speculare".

Del Napoli cosa le piace?

"Chi entra fa sempre meglio, tutti sono coinvolti e si aiutano. E c’è questa ricerca degli spazi, del gioco, della vittoria. E la squadra sa superare ogni difficoltà. Lì dove il Milan invece si è fermato, a Torino. Contro la Lazio e il Bologna sono andati sotto ma erano sempre sicuri di ribaltarla. Per questo dico che una squadra così incontrerà difficoltà, ma è destinata a vincere. E anche in Europa la vedo proiettata ai quarti. Sì, anche se incontrasse il Psg".