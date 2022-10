Sarebbe sorpreso di rivedere Conte alla Juventus in estate?

"No, non mi stupirebbe perché negli anni ho imparato che nel calcio può succedere di tutto. E poi Conte è un allenatore di livello mondiale e alla Juventus ha già fatto un gran lavoro in passato. Un lavoro che poi ha continuato con ottimi risultati Allegri, un altro grande tecnico".

Il ritorno in bianconero di Allegri finora non è bastato a risollevare la Juventus, fresca di eliminazione ai gironi della Champions League. Che idea si è fatto da fuori?

"Non ho visto tutte le partite della Juventus, ma in quelle che ho seguito la sensazione è che la fame, la determinazione e la spirito Juve che io appresi da Conte non sempre siano massimali. Manca continuità, che è una delle qualità fondamentali per indossare la maglia bianconera".