Hai mai pensato alla storia che tu, Arrigo Sacchi e Stefano Pioli eravate tutti tifosi, anche molto appassionati, dell'Inter e poi la squadra nerazzurra è diventata la vostra acerrima nemica?

"Sì, è vero! Per me rimane sempre, per quello che è stato, la simpatia per l'Inter perché è stata la squadra della mia infanzia. Dai 6 ai 15 anni ero tifoso dell'Inter e dopo, piano piano, le mie idee sono cambiate. Adesso posso dire di essere milanista al cento per cento".