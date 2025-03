"Spillo" Altobelli parla a Tuttosport alla vigilia di Italia-Germania. "Premetto che la Nations League non mi entusiasma come competizione in sè, così come il Mondiale per club. Ma è ovvio che quando gioca l’Italia io non posso esimermi dal guardarla. Contro la Germania poi...".

"Si gioca tanto, troppo, i giocatori sono sempre quelli e si fanno male, la gente poi si stufa - prosegue -. Capisco però che ci sia bisogno di soldi e quindi si deve giocare. Noi giocatori del calcio più bello sentiamo la nostalgia del passato. Sì, quello degli anni ‘80-90 è stato il calcio più bello. Anche nelle coppe europee. Alla fine vince sempre il migliore, ma per salvaguardare le più forti prima hanno fatto i gironi adesso queste League Phase...".

Poi "Spillo" passa alla nazionale. "Spalletti? Ha fatto bene con Roma, Inter e poi Napoli. In Nazionale ha ricominciato da zero. Il buon lavoro riesce se le società in Italia fanno il loro, allora anche la Nazionale ne può trarre giovamento. Gli italiani giocano ancora troppo poco nei club. Bisognerebbe mettere uno sbarramento agli stranieri. Il mio gol alla Germania nell'82? Ne avevo già fatti altri alla Germania e ne stavo segnando tanti con l’Inter. Quella partita, però, l’ha vista tutto il mondo e quindi ancora oggi è ricordata. Chi mi piace dell'Italia? Barella. Se sta bene aiuta a difendere e attacca. Tardelli, però era più forte, aveva più corsa, marcava e segnava di più. Dicono che il calcio di oggi è più veloce, ma non è vero che ai nostri tempi si correva di meno".