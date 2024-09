Dusan Vlahovic, Rafael Leao e Lautaro Martinez sono i tre volti dell'attacco di Juve, Milan e Inter. Eppure nessuno dei tre sta brillando per numeri, più di tutti l'argentino che è ancora fermo a zero gol.

"Non c’è sempre una spiegazione, a volte capita e basta - è la riflessione di Alessandro Altobelli al Corriere della Sera -. Ci provi in tutti i modi, ma la palla non entra mai. L’incubo peggiore di ogni attaccante. Ma Tranquilli, al primo gol tutti e tre si sbloccheranno. E non si fermeranno più".