A poche ore dalla supersfida Inter-Juventus, La Repubblica ha raccolto il parere del doppio ex Alessandro Altobelli. "Che partita mi aspetto? Calcio vero e tanti gol. Gli allenatori sono bravi, gli uomini in campo cercheranno di non fare rimpiangere gli infortunati». I numeri dicono che l’Inter attacca e la Juve difende. «Di solito, vince chi difende meglio. Ma l’Inter avrà dalla sua San Siro".

In quale attaccante delle due squadre si rivede?

"Lautaro, Vlahovic e Marcus Thuram mi piacciono. Ma per arrivare ai miei gol devono correre ancora un po’".

Il Napoli può prendere il largo?

"Vedo una corsa a tre fino alla fine fra Conte, Inzaghi e Motta. Per questo la partita di oggi conta".

Dei suoi ex compagni di Nazionale, chi farebbe comodo all’Inter e alla Juve di oggi?

"Alla Juve Paolo Rossi, all’Inter Claudio Gentile".

C’è un difensore che nelle due rose attuali avrebbe sofferto?

"Sono cresciuto con Vierchowod. Prima delle nostre sfide non dormivo, penso nemmeno lui. Bastoni, Acerbi e Bremer, a cui auguro ogni bene, sono forti. Ma quando ero in giornata era dura marcarmi".

Ai suoi tempi Inter-Juventus era già una gara ad alta tensione, fra sospetti e polemiche arbitrali?

"Credevamo nella buonafede degli arbitri. Oggi leggo delle preoccupazioni per l’arbitraggio di Guida, ma penso se la caverà. Non sono squadre fallose né litigiose".