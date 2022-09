"Non è un’intervista. È stata una chiacchierata tra compagni di strada, Allegri e il vecchio giornalista, nata quasi da sola per chiudere incomprensioni passate che un giorno qualunque avremmo dovuto pur risolvere. C’è stata calma, riflessione, chiarezza, con in più il piccolo piacere ormai strano di parlare di calcio e di Juve. Non ho preso appunti, la riassumo per temi così come la ricordo. Ecco la verità di Max". È l'incipi del pezzo del Corriere della Sera in cui Mario Sconcerti dà parola a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che in un passaggio nomina anche l'Inter.