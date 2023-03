Torna, come ogni mercoledì, 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra, il programma di intrattenimento della nostra redazione sull'emittente specializzata. In studio come di consueto il direttore Fabio Costantino insieme a Mattia Accogli affronteranno i temi di attualità: l'infortunio di Calhanoglu, la pausa delle Nazionali e le prestazioni dei nerazzurri, fino alle ultime di mercato e le principali notizie dei quotidiani sportivi. Potete seguire live la trasmissione dalle 12 sulla pagina Facebook di Radio Nerazzurra, di FcInterNews, su app Radio Nerazzurra o direttamente tramite il player qui di seguito.