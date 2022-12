"Non riesco a trovare le parole, è incredibile... Sapevamo di potercela fare e ci credevamo, ma davanti avevamo il Brasile, sapevamo che sarebbe stato difficile, poi subisci un gol in non so neanche in che minuto ed è stato terribile", sono le prime parole di Mateo Kovacic, in estasi per la grande vittoria di questo pomeriggio contro il Brasile, successo che spedisce i Vatreni dritti in semifinale. "E grazie a tutta la Croazia, questo è per loro" riportano i colleghi di Jutarnji. "Non ci arrendiamo, siamo più forti quando la sfida è difficile e lo abbiamo dimostrato anche oggi.