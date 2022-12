Uno stacco mastodontico in elevazione di En-Nesyri regala al Marocco una storica qualificazione alle semifinali dei Mondiali in Qatar. Un'altra prova maiuscola della Nazionale marocchina che, dopo esser passata in vantaggio al 42', ha difeso strenuamente il vantaggio. La traversa di Bruno Fernandes, l'esclusione di Cristiano Ronaldo (in lacrime a fine partita), Rafael Leao, Joao Cancelo. Insomma, Fernando Santos sicuramente sul banco degli imputati. L'ex nerazzurro Hakimi vola il semifinale. Il suo Marocco affronterà una tra Francia e Inghilterra (di scena stasera).