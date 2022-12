Una notizia e tre indizi: questo il bottino raccolto dai giornalisti di Tyc Sports che hanno potuto osservare per qualche minuto l'allenamento odierno svolto dall'Argentina alla vigilia dell'ottavi di finale del Mondiale contro l'Australia. L'unica evidenza è arrivata da Angel Di Maria, che si è staccato dal gruppo per lavorare a parte e quindi difficilmente sarà titolare domani: al massimo, lo juventino potrebbe entrare a partita in corso.